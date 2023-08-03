Haberler Kimdir ZEYNEP ERONAT KİMDİR? | Zeynep Eronat nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

ZEYNEP ERONAT KİMDİR? | Zeynep Eronat nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni yüzü Zeynep Eronat'ın gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Cemile rolü için Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy ve Pelin Akil ile ekran karşısına geçen deneyimli oyuncu Zeynep Eronat hakkında arama motorlarında araştırılan 'Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...' konularını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 15:00
ZEYNEP ERONAT KİMDİR? | Zeynep Eronat nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Burcu, boyu ve kilosu...

ZEYNEP ERONAT KİMDİR? | atv'nin en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni sezonuyla ekranlara kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Eylülden itibaren yeni bölümlerinde, kadrosuna kattığı Zeynep Eronat ile ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam'da başarılı oyuncu, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy ve Pelin Akil ile birlikte rol alacak. Peki Zeynep Eronat kimdir? Zeynep Eronat nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? İşte burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

ZEYNEP ERONAT NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının mesleği dolayısıyla çocukluk yılları Türkiye'nin çeşitli illerinde geçti. 13 yaşından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Annesinin teşvikiyle 1981'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Tiyatro bölümünü kazandı ve 1985 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Cüneyt Gökçer, Semih Sergen, Bozkurt Kuruç, Lemi Bilgin gibi oyunculardan eğitim aldı. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atandı. 1987 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi. Sinemada Asmalı Konak, Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her şey, Sen Ne Dilersen gibi yapımlarda rol aldı.

2006-2007 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olup İstanbul'da yaşamaya başladı. Zeynep Eronat, Parmaklıklar Ardında dizisindeki koğuş ağası Ziynet Kara karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.

Zeynep Eronat, O Hayat Benim isimli dizide Mücella karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise FOX'ta yayımlanan Uzak Şehrin Masalı adlı dizide rol

ZEYNEP ERONAT EVLİ Mİ, BURCU, BOYU VE KİLOSU

80 kg ağırlığındaki Ayşenil Şamlıoğlu'nun boyu 1,76 metre, burcu ise Yengeçtir.

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