MASTERCHEF PELİN KİMDİR? | Masterchef Pelin Zaman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF PELİN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Pelin Zaman, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Pelin Zaman kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF PELİN ZAMAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

2 Mayıs 1988 yılında dünyaya gelen Pelin Zaman, İşletme memuru ve aşçılık yapmıştır. 2 yıl açık öğretimle aşçılık eğitimi alan Pelin Zaman seyahat ederek çok sayıda ülke gezdi. Dünya mutfağıyla ilgilenen Pelin, yaşamının önemli bölümünü Amerika'da geçirdi. 35 yaşındaki Pelin Zaman yemek konusunda kendisini iddialı buluyor.