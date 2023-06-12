MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | Masterchef Fatma Polat nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Fatma Polat, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Fatma Polat kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF FATMA POLAT NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star yarışmacısı Fatma Polat, 16 Ekim 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Fatma Polat'ın 3 çocuğu bulunmaktadır. Çok yönşüşüğü ile dikkat çaken Fatma, boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarıyla ilgileniyor ve kitap okumayı çok seviyor.