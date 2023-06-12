Haberler Kimdir MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | Masterchef Fatma Polat nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | Masterchef Fatma Polat nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Fatma Polat da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Fatma Polat kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:40
MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | Masterchef Fatma Polat nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Fatma Polat, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Fatma Polat kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF FATMA POLAT NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star yarışmacısı Fatma Polat, 16 Ekim 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan Fatma Polat'ın 3 çocuğu bulunmaktadır. Çok yönşüşüğü ile dikkat çaken Fatma, boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarıyla ilgileniyor ve kitap okumayı çok seviyor.

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