Yüz Yıllık Mucize oyuncusu Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Birkan Sokullu boyu | Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, izleyicilerle buluşacak. Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin ALİ TAHİR / EŞREF / KEMAL karakterini canlandıracak olan Birkan Sokullu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize'nin oyuncusu Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Birkan Sokullu boyu kaç?

YÜZ YILLIK MUCİZE'NİN OYUNCUSU BİRKAN SOKULLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BİRKAN SOKULLU BOYU KAÇ?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Boşnak kökenli oyuncu ve mankendir. Bir dönem basketbol ile de ilgilenen Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı dizisi ile büyük çıkış yakaladı. Ünlü oyuncu Aslı Enver ile 2012-2015 yılları arasında evli kaldı.