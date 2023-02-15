Haberler Kimdir TÜMER DOĞRU KİMDİR? Tümer Doğru nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? Özel hayatı ve kariyeri...

TÜMER DOĞRU KİMDİR? Tümer Doğru nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? Özel hayatı ve kariyeri...

Kanal 7 ekranlarında sunduğu programlarla hafızalara kazınan Tümer Doğru'nun kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İleri düzey diksiyonu ve sevilen ses tonu ile vatandaşların beğenisini kazanan sunucu hakkında arama motorlarında "Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Tümer Doğru özel hayatı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:19 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:50
TÜMER DOĞRU KİMDİR? Tümer Doğru nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? Özel hayatı ve kariyeri...

Tümer Doğru Kanal 7 ekranlarında sunduğu sabah haberlerinde kullandığı dil, ses tonu ve diksiyonuyla izleyicilerinin beğenisini kazandı. Ekranda görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri olan Tümer Doğru hakkında arama motorlarında Tümer Doğru kimdir? Tümer Doğru nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı? soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

TÜMER DOĞRU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1971 tarihinde Van'da doğan 52 yaşındaki Tümer Doğru, uzun süre memleketi olan Van'da yaşadı. Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda tamamlayan ve okul bittikten sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler almış olan isim, 2008 tarihinde ise RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülü almıştır.

Televizyonlarda yer almaya Flash Tv ekranlarında başlamış olan ünlü sunucu, ardından ise CNBC-e kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçmiştir.Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapmış olan isim ardından ise Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.

Kanal 7'de Sabah Haberlerini sunan Tümer Doğru, akabinde ise Hafta Sonu Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Haber Saati isimli haber programı ile adından çok söz ettirmiş olan başarılı sunucu halen Kanal 7 ekranlarda kariyerine devam etmektedir.

Bir dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de çalışmış olan Doğru, burada Radyo ve Televizyon öğrencilerine ders vermiştir.

TÜMER DOĞRU HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

  • Flash TV
  • CNBC-e
  • Kanal 6
  • Kanal 7

TÜMER DOĞRU ÖZEL HAYATI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Tümer Doğru'nun evli olup olmadığı bilinmemektedir.

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