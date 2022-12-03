BEN BU CİHANA SIĞMAM TATAVLALI KİMDİR? | Engin Benli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Engin Benli burcu, boyu, kilosu...

BEN BU CİHANA SIĞMAM TATAVLALI KİMDİR? | İlk bölümünden beri her hafta izlenme rekorları kıran, atv ekranlarının sevilen dizisi Ben bu Cihana Sığmazam, yepyeni bir sürprizle ekranlara geldi. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı sevilen diziye Engin Benli de dahil oldu. Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olan Tatavalı hakkında arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavlalı kimdir? Engin Benli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Engin Benli burcu, boyu, kilosu... konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ENGİN BENLİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

23 Ocak 1970'te İzmir'de doğan Engin Benli, ilk öğretimini burada tamamladı. Lise eğitimini endüstri meslek lisesinde torna tesviye bölümünde tamamlayan Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı. Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraştı. Göztepe'de lisanslı basketbol oyunculuğu yaptı.

Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı.

Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı. Ardından 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosunda stajyer sanatçı olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılında girdiği Kocaeli Şehir Tiyatrosunda 20 yıldan uzun süredir oyuncu olarak yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çeşitli sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaya başladı.

Özellikle 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı. 2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dâhil oldu. 2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı.

ENGİN BENLİ BURCU, BOYU, KİLOSU

1.85 metre boyundaki ve 75 kg ağırlığındaki Engin Benli'nin burcu Kovadır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVLALI KİMDİR?

50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak. Çünkü Tatavlalı, bileğiyle değil aklıyla suç işliyor.