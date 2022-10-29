Haberler Kimdir KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR? | Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR? | Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık ŞErbeti daha ilk bölümleriyle milyonlarca seyirciyi ekran başına kilitleyerek reyting rekorları kırarken sevilen dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Seyirciler arama motorlarında Kızılcık Şerbeti'nin Ömeri'nin gerçek hayatta kim olduğunu araştırırken Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:00
KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR? | Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç?

Show TV ekranlarının yeni sezon dizisi Kızılcık Şerbeti, iki farklı hayat tarzını benimseyen ailelerin hayatlarının kesişmesini işlediği konusuyla daha ilk bölümden diziseverleri ekrana kilitledi. Hayat görüşlerinin yanı sıra maddi durumları da iki uç noktada olan ve gerçek bir hikayeden alıntı olduğu belirtilen dizinin oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Ömer kimdir? Barış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Burcu, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler...

BARIŞ KILIÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğan Barış Kılıç 44 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı.

Barış Kılıç'ın tek sinema deneyimi çok beğenilen Seni Seviyorum Adamım filmi oldu. 2007 yılında Ayşegül Özay Kılıç ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu vardır.

BARIŞ KILIÇ BURCU, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1,90 m boyundaki ve 93 kg ağırlığındaki Barış Kılıç balık burcudur.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR?

Ömer, Abdullah Ünal'ın kardeşidir. Ünal Şirketler Grubu'nun yurt dışı yatırımlarının başındadır. Ömer abisine göre daha iyi eğitim almış, yurt dışında okumuştur. Karısı Sema'yla, genç yaşta babasının zoruyla evlenmiş, bu evlilikten Metehan adında bir oğlu olmuştur. Ömer modern yaşama uzak kalmamıştır ve bazı konularda abisi gibi düşünmüyordur.

Zaman içinde Sema ve Ömer arasındaki eğitim ve görüş ayrılıkları baş edilmez bir hal alır ve Ömer boşanmak istediğini söyler. Ömer yapı olarak, herkese karşı saygılı olan, iş hayatında adaletli olmayı ilke edilmiş, oğluna düşkün, iyi bir babadır. Aile fertlerine saygıda asla kusur etmeyeceği gibi, kendini de asla ezdirmez ve kimseden lafını esirgemez. Kıvılcım'la karşılaşması, onun için de hayatının sınavı olacaktır.

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