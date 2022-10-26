JANKAT YILMAZ KİMDİR? | G.Saray U19 futbolcusu Jankat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı?

JANKAT YILMAZ KİMDİR? | Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne gönderilen isimler arasında yer alan genç yetenek Jankat Yılmaz hakkında araştırmalar hız kazandı. Ligin ikinci haftasında Ukraynalı takım Rukh Lviv ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların kadrosunda Jankat Yılmaz da yer alıyor. 2019 yılında Galatasaray altyapısındaki eğitimini tamamlayıp, U-19 takımına katılan genç kaleci hakkında arama motorlarında araştırılan Jankat Yılmaz kimdir? | G.Saray U19 futbolcusu Jankat Yılmaz kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

G.SARAY U19 FUTBOLCUSU JANKAT YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Galatasaray'ın genç file bekçisi 18 yaşındaki Jankat Yılmaz, 16 Ağustos 2004'te İstanbul'da dünyaya geldi. Jankat Yılmaz'ın Çerkes asıllı olduğu düşünülüyor. Jankat ismi, Çerkesçe'de "prens" anlamına gelmektedir.

JANKAT YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Galatasaray altyapısında kaleci olarak başladı. 2019 yılında Galatasaray'ın U-19 takımına geçen yıldız, önceki sezonlarda tek bir maçta forma giydi. 90 dakika sahada kalan 16 yaşındaki kaleci maçı gol yemeden tamamladı.