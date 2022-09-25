NEŞET ERTAŞ KİMDİR? | Neşet Ertaş kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir? Şarkıları ve albümleri...

Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi, Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor. Neşet Ertaş'ın yaşamı ve başarılarla dolu kariyeri araştırılıyor. İşte detaylar...

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisidir. "Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınır. 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plâklarla, babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı. 1960'lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri havalandırıp seslendirdi. "Garip" mahlasını kullandı. 1970'li yıllardan itibaren türküleri dönemin pek çok sanatçısı tarafından yorumlandı. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi envanterine girmeye değer görüldü. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede aşırı sigara kullanımına bağlı mesane kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

TEK PARÇALAR

1957-1979 Yılları arasında yaptığı kendisinin bile hatırlamakta zorlandığı bir çok plak/albümden bazıları şunlardır:

Aşk Elinden Ağlayan

Bir Leyla Misali

Ceylan

Çoban

Diloyloy Halay Havası(Köprüden Geçti Gelin)

Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam

Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne

Hareli Gelin

Hasta Düştüm

Kıbrıs Destanı

Sar Leyla Leyla

Şeytanın Atına Binip Yeldirme

Tor Şahin Misali

Uyma Sakın

Varıp Bir Kız On Yaşına Değince

Vefasız Yar Aşkına (vay bana vah bana)

Yardan Tatlısı Bulunmaz

Yolcu

ALBÜMLERİ

1957: Neden Garip Garip Ötersin Bülbül

1960: Gitme Leylam

1979: Türküler Yolcu

1985: Sazlı Oyun Havaları

1987: Türkülerle Yaşayan Efsan/ Deyişler Bozlaklar Türküler

1988: Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988: Kendim Ettim Kendim Buldum

1988: Kibar Kız

1989: Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989: Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990: Gel Gayri Gel

1992: Şirin Kırşehir

1993: Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995: Seçmeler 2

1995: Seçmeler 3

1995: Seher Vakti

1995: Altın Ezgiler 3

1995: Benim Yurdum

1997: Nostalji 1

1998: Ölmeyen Türküler 2

1999: Ölmeyen Türküler 3

1998: Gönül Yarası

Neşet Ertaş Külliyatı (17 serilik)

1999: Zülüf Dökülmüş Yüze 1/ Kayıt tarihi:1969-1974

1999: Gönül Dağı 2/ Kayıt tarihi: 1969-1974

1999: Zahidem /3

1999: Neredesin Sen/4

2000: Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 /Kayıt tarihi: 1969-1974

2000: Niye Çattın Kaşlarını/ 6 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000: Çiçekdağı /7 Kayıt tarihi: 1969-1974

2000: Ayaş Yolları/ 8

2000: Sevsem Öldürürler /9 Kayıt tarihi: 1974-1986

2000: Ağla Sazım /10 Kayıt tarihi: 1974-1986

2000: Hata Benim/ 11

2001: Dostlara Selam /12

2001: Sabreyle Gönül /13

2002: Yar Gönlünü Bilenlere /14

2002: Vay Vay Dünya/ 15

2003: Gurban Olduğum/16

2008: Neşet Ertaş 2008/17

NEŞET ERTAŞ KÜLLİYATI (17 SERİLİK)