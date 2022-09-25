Haberler Kimdir NEŞET ERTAŞ KİMDİR? | Neşet Ertaş kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir? Şarkıları ve albümleri...

NEŞET ERTAŞ KİMDİR? | Neşet Ertaş kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir? Şarkıları ve albümleri...

Türkiye'nin en önemli ozanlarından biri olan Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Türk Halk Müziği'nin önemli temsilcisi Neşet Ertaş ile ilgili tüm bilgiler araştırılıyor. Peki, Neşet Ertaş kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti? Şarkıları ve albümleri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 14:04
NEŞET ERTAŞ KİMDİR? | Neşet Ertaş kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etmiştir? Şarkıları ve albümleri...

Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi, Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında anılıyor. Neşet Ertaş'ın yaşamı ve başarılarla dolu kariyeri araştırılıyor. İşte detaylar...

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisidir. "Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınır. 1950'li yıllardan itibaren yaptığı plâklarla, babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı. 1960'lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri havalandırıp seslendirdi. "Garip" mahlasını kullandı. 1970'li yıllardan itibaren türküleri dönemin pek çok sanatçısı tarafından yorumlandı. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi envanterine girmeye değer görüldü. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede aşırı sigara kullanımına bağlı mesane kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

TEK PARÇALAR

1957-1979 Yılları arasında yaptığı kendisinin bile hatırlamakta zorlandığı bir çok plak/albümden bazıları şunlardır:

  • Aşk Elinden Ağlayan
  • Bir Leyla Misali
  • Ceylan
  • Çoban
  • Diloyloy Halay Havası(Köprüden Geçti Gelin)
  • Engeller Koymuyor Yar Sana Varsam
  • Giyindim Kuşandım Gittim Düğüne
  • Hareli Gelin
  • Hasta Düştüm
  • Kıbrıs Destanı
  • Sar Leyla Leyla
  • Şeytanın Atına Binip Yeldirme
  • Tor Şahin Misali
  • Uyma Sakın
  • Varıp Bir Kız On Yaşına Değince
  • Vefasız Yar Aşkına (vay bana vah bana)
  • Yardan Tatlısı Bulunmaz
  • Yolcu

ALBÜMLERİ

  • 1957: Neden Garip Garip Ötersin Bülbül
  • 1960: Gitme Leylam
  • 1979: Türküler Yolcu
  • 1985: Sazlı Oyun Havaları
  • 1987: Türkülerle Yaşayan Efsan/ Deyişler Bozlaklar Türküler
  • 1988: Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde
  • 1988: Kendim Ettim Kendim Buldum
  • 1988: Kibar Kız
  • 1989: Hapishanelere Güneş Doğmuyor
  • 1989: Sazlı Sözlü Oyun Havaları
  • 1990: Gel Gayri Gel
  • 1992: Şirin Kırşehir
  • 1993: Kova Kova İndirdiler Yazıya
  • 1995: Seçmeler 2
  • 1995: Seçmeler 3
  • 1995: Seher Vakti
  • 1995: Altın Ezgiler 3
  • 1995: Benim Yurdum
  • 1997: Nostalji 1
  • 1998: Ölmeyen Türküler 2
  • 1999: Ölmeyen Türküler 3
  • 1998: Gönül Yarası
  • Neşet Ertaş Külliyatı (17 serilik)
  • 1999: Zülüf Dökülmüş Yüze 1/ Kayıt tarihi:1969-1974
  • 1999: Gönül Dağı 2/ Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 1999: Zahidem /3
  • 1999: Neredesin Sen/4
  • 2000: Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 /Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 2000: Niye Çattın Kaşlarını/ 6 Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 2000: Çiçekdağı /7 Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 2000: Ayaş Yolları/ 8
  • 2000: Sevsem Öldürürler /9 Kayıt tarihi: 1974-1986
  • 2000: Ağla Sazım /10 Kayıt tarihi: 1974-1986
  • 2000: Hata Benim/ 11
  • 2001: Dostlara Selam /12
  • 2001: Sabreyle Gönül /13
  • 2002: Yar Gönlünü Bilenlere /14
  • 2002: Vay Vay Dünya/ 15
  • 2003: Gurban Olduğum/16
  • 2008: Neşet Ertaş 2008/17

NEŞET ERTAŞ KÜLLİYATI (17 SERİLİK)

  • 1999: Zülüf Dökülmüş Yüze 1/ Kayıt tarihi:1969-1974
  • 1999: Gönül Dağı 2/ Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 1999: Zahidem /3
  • 1999: Neredesin Sen/4
  • 2000: Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 /Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 2000: Niye Çattın Kaşlarını/ 6 Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 2000: Çiçekdağı /7 Kayıt tarihi: 1969-1974
  • 2000: Ayaş Yolları/ 8
  • 2000: Sevsem Öldürürler /9 Kayıt tarihi: 1974-1986
  • 2000: Ağla Sazım /10 Kayıt tarihi: 1974-1986
  • 2000: Hata Benim/ 11
  • 2001: Dostlara Selam /12
  • 2001: Sabreyle Gönül /13
  • 2002: Yar Gönlünü Bilenlere /14
  • 2002: Vay Vay Dünya/ 15
  • 2003: Gurban Olduğum/16
  • 2008: Neşet Ertaş 2008/17

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