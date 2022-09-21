O KIZ OZAN KİMDİR? | Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen O Kız dizisinin oyuncularından başrol Cengiz Orhonlu, herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Peki Cengiz Orhonlu gerçek hayatta kim? Arama motorlarında en çok araştırılanlar listesine hızla giriş yapan Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cengiz Orhonlu boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularının cevabını haberimizde derledik.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu tiyatro sahnelerinde bir çok oyunla sahnede yer almıştır. Cengiz Orhonlu özellikle son dönemde Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarında yer almıştır. Orhonlu aynı zamanda değerli ses sanatçılarından Kamuran Akkor'un da torunudur.

CENGİZ ORHONLU BOYU, KİLOSU KAÇ, BURCU NE?

1.75 m boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Orhonlu'nun burcu bilinmemektedir.

O KIZ OZAN KİMDİR?

20'lerini henüz bitirmekte olan yakışıklı ve şeytan tüylü, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri Ozan. Dışarıdan her şeye sahipmiş gibi gözükse de iç dünyasında yapayalnız çürüyen bir ruh o. İçi ve dışı bir olmayan Ozan aslında ikiye ayrılıyor; Sitare'den önceki Ozan, Sitare'den sonraki Ozan. Sitare'den önceki Ozan, Adıyaman'ın küçük bir ilçesinde sıradan bir çiftçi ailesinin dört çocuğundan biri olarak doğmuş. Ajanslar sayesinde figüran olarak katıldığı kısacık bir reklam filminde ajansın güzel patroniçesi Sitare'nin dikkatini çekmesiyle Ozan'ın hayatındaki ikinci bölüm başlamış.