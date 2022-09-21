Haberler Kimdir O KIZ OZAN KİMDİR? | Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

O KIZ OZAN KİMDİR? | Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kanal D'nin yeni sezon dizisi O Kız ile ekranlarda boy gösteren Cengiz Orhonlu'nun gerçek hayatta kim olduğu merak ediliyor. Dizide yakışıklı ve zengin sosyal medya fenomeni Ozan'ı canlandıran Cengiz Orhonoğlu hakkında arama motorlarında Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cengiz Orhonlu boyu, kilosu kaç, burcu ne? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
O KIZ OZAN KİMDİR? | Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve ilk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen O Kız dizisinin oyuncularından başrol Cengiz Orhonlu, herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Peki Cengiz Orhonlu gerçek hayatta kim? Arama motorlarında en çok araştırılanlar listesine hızla giriş yapan Cengiz Orhonlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cengiz Orhonlu boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularının cevabını haberimizde derledik.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Cengiz Orhonlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan genç oyuncu tiyatro sahnelerinde bir çok oyunla sahnede yer almıştır. Cengiz Orhonlu özellikle son dönemde Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarında yer almıştır. Orhonlu aynı zamanda değerli ses sanatçılarından Kamuran Akkor'un da torunudur.

CENGİZ ORHONLU BOYU, KİLOSU KAÇ, BURCU NE?

1.75 m boyundaki ve 74 kg ağırlığındaki Orhonlu'nun burcu bilinmemektedir.

O KIZ OZAN KİMDİR?

20'lerini henüz bitirmekte olan yakışıklı ve şeytan tüylü, son dönemin popüler sosyal medya fenomenlerinden biri Ozan. Dışarıdan her şeye sahipmiş gibi gözükse de iç dünyasında yapayalnız çürüyen bir ruh o. İçi ve dışı bir olmayan Ozan aslında ikiye ayrılıyor; Sitare'den önceki Ozan, Sitare'den sonraki Ozan. Sitare'den önceki Ozan, Adıyaman'ın küçük bir ilçesinde sıradan bir çiftçi ailesinin dört çocuğundan biri olarak doğmuş. Ajanslar sayesinde figüran olarak katıldığı kısacık bir reklam filminde ajansın güzel patroniçesi Sitare'nin dikkatini çekmesiyle Ozan'ın hayatındaki ikinci bölüm başlamış.

DİĞER
Yusuf Demir tartışmalarına o da eklendi! Vedat Muriqi’den olay yorum…
İstanbul Fatih'te polis memurlarını yaralayan şüpheli Güven Güler'in cinayet anında yanındaki tanık: 'Oğlum yok' deyince öldürdü
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk
Cimbom'dan Yunus Akgün bombası! 20 katına imza atıyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O KIZ SİTARE KİMDİR? | Sezin Akbaşoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
O KIZ ZEYNEP KİMDİR? | Dilin Döğer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
O KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU | O Kız konusu ne, oyuncuları kim? O Kız dizisi nerede çekiliyor?
İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU
Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Derbi hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Derbi hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig 16:08
U19 Milli Takımı Lüksemburg'a takıldı U19 Milli Takımı Lüksemburg'a takıldı 15:56
Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması! Alınmamasının nedeni... Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması! Alınmamasının nedeni... 15:47
Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine 15:06
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 14:14
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk 14:03
Daha Eski
Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik 14:01
G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak 13:56
Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! 12:55
Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler 12:01
Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam 11:50
Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik 11:44