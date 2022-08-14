MASTERCHEF MELİH KİMDİR? | MasterChef Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - MasterChef 2022 Kadrosu

MasterChef 2022'nin ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Melih Berkay Gündüz oldu ve MasterChef Melih'in kaç yaşında ve nereli olduğu, ne iş yaptığı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. İşte ilk üç turu başarıyla tamamlayarak önlüğün sahibi olan MasterChef Melih Berkay Gündüz'ün hayatına dair merak edilenler...

MASTERCHEF MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef 2022'ye Karabük'ten katılan Melih Berkay Gündüz, 21 yaşındadır.

Geçtiğimiz sezonda da Masterchef kadrosuna katılan Melih, ilk turda 'Geçen sene yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim.' sözleriyle iddiasını göstermiştir.

Bu sene şampiyon olmak istediğini belirten ve ana kadroya giren 6. yarışmacı olan Melih Berkay Gündüz'ün performansı merak edilenler arasında yer almaktadır.