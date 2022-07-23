PHILIPPE KENY KİMDİR? | Philippe Keny kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Beşiktaş transfer hedefi olan Philippe Keny sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Futbolseverler, Philippe Keny'nin kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Philippe Keny kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

PHILIPPE KENY KİMDİR?

Tam adı Philippe Paulin Kény'dir. 18 Mayıs 1999 yılında Senegal'de dünyaya gelmiştir. Forvet oynamaktadır ve sağ ayağını kullanmaktadır. 190 cm boyundakş Keny, Bandırmaspor'da forma giymektedir. Kariyerine UMS Montélimar'da başlamıştır. Sırasıyla Tours B, LB Châteauroux ve Bandırmaspor formaları giymiştir. Kariyerinde 89 maça çıkan Keny 18 gol 13 asist üretmiştir.