Haberler Kimdir TIAGO ÇUKUR KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Tiago Çukur Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

TIAGO ÇUKUR KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Tiago Çukur Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Watford forması giyen Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu transfer etmesi sonrası Tiago Çukur ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni tranferi Tiago Çukur kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Tiago Çukur'un mevkisi ne? Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 10:50
TIAGO ÇUKUR KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Tiago Çukur Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 4. transferini de bitirdi. Sarı-lacivertliler, Watford forması giyen milli futbolcu Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. Tiago Çukur'un sarı-lacivertli takıma transferi sonrası genç futbolcuyla ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan futbolcu, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola PSCK altyapısında başlayan 19 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

1.96 boyundaki santrfor, 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Watford'a transfer oldu. 2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 55 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti. A Milli Takım formasıyla 1 maça çıkan genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 250 bin Euro.

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