TIAGO ÇUKUR KİMDİR? | Tiago Çukur kaç yaşında, nereli, boyu kaç, hangi takımda oynuyor? A Milli Takım'da aday kadrosunda yeni isim...

19 yaşındaki Tiago Çukur, milli takımın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı ve akabinde hayatı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu, Cenk Özkaçar ve Eren Elmalı ile birlikte Tiago Çukur da ilk kez aday kadroda ve gündemde yerini aldı. Peki, Tiago Çukur hangi mevkiide oynuyor, nereli? Tiago Süer Barbaros Çukur hangi takımda oynuyor? İşte Tiago Çukur'un hayatına dair merak edilenler...

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Tiago Süer Barbaros Çukur , Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'ta forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etmektedir.

Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Watford U23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralanmıştır.

Santrafor mevkisinde oynayan Tiago Çukur, Türkiye U21 milli takımında forma giymektedir ve 1.96 boyundadır.

A takımda çıktığı 26 maçta 1 gol atma başarısı gösteren futbolcu, 2022 Ocak'ta yeniden Watford U23'e geri dönmüştür.