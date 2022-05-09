Nesrin Cevadzade kimdir? Nesrin Cevadzade kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Nereli?

Nesrin Cevadzade Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan, son dönemlerin en popüler kadın oyuncularından biridir. Verdiği pozlar ve oynadığı rollerle hep gündemde kalmayı başaran oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyeri merak konusu oldu.

NESRİN CEVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelmiştir. Türkiye'ye 1993 yılında 11 yaşındayken yerleşmiştir. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca bilmektedir. Nesrin Cevadzade, Arapça ve Japonca öğrenim aşamasındadır.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu, Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbi'ni anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

NESRİN CEVADZADE'NİN DEDESİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.