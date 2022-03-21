Pınar Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir dönemin yıldız oyuncusu Pınar Aydın'ın hayatı...

Pınar Aydın yer aldığı diziler ile adından sık sık söz ettiren isimlerden biriydi ve hayatı son dönemde tekrar gündemde yerini aldı. Arka Sokaklar, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerde yer alan Pınar Aydın'ın yaşı, son dönemde neler yaptığı araştırılmaya başladı. İşte, Pınar Aydın'ın hayatına dair merak edilenler...

PINAR AYDIN KİMDİR?

16 Temmuz 1981 yılında Bursa'da dünyaya gelen Pınar Aydıni, lise eğitimi devam ederken müzikle ilgilenmeye başladı. Babası mimar, annesi ise memur emeklisi olan Pınar Aydın, dört kız kardeşi ile birlikte büyüdü.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Aydın, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye 1.liği ve 2.liği elde etti. Amatör gruplarda da solistlik yapan Aydın, gitar çalmaya devam etti ve resim yapmaya başladı. 2004 yılında ATV ve Kanal 1'de yayınlanan müzik yarışması 'Akademi Türkiye'de 3. oldu ve kariyerinde ilk büyük adımı atmış oldu. Böylece yıldızı parlayan Pınar Aydın, 2011 yılında "Dur dedim" adlı bir albüm ile müzik piyasasına girdi.

Yarılma programının ardından müziğe ara veren genç şarkıcı 2006-2008 seneleri arasında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı ve akabinde Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde farklı karakterleri canlandırarak oyunculuğu sürdürdü.

2015 yılında Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile dünya evine giren Pınar Aydın, Giresun'a yerleşerek ekranlara veda etti ve özel yaşantısını gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye başladı.