Haberler Kimdir SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? Survivor Hikmet kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz mesleği ne?

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? Survivor Hikmet kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz mesleği ne?

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarıştığı kadroda, 2019 yılında gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz da yer alıyor. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hikmet Tuğsuz mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? Survivor Hikmet kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 Türkiye kadrosunda olan Hikmet Tuğsuz, 2019'daki yarışmada başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından da destek gören Survivor Hikmet hakkında şimdi internette sıkça arama yapılıyor.

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu.

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.



Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu.



Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

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