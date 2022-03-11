Adem Kılıçcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor...

Ünlü boksör Adem Kılıçcı, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edilen Adem Kılıçcı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Adem Kılıçcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

🥊 ADEM KILIÇCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Adem Kılıçcı 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır. Survivor yarışmasında 2017 yılında finale kalmış fakat Ogeday Girişken'den sonra ikinci olmuştur. Survivor 2018 yarışmasında Nagihan Karadere ile finale kalan Kılıçcı o sezonun şampiyonu olmuştur. Hala boksörlüğe devam eden Adem Kılıçcı 2019 yılında Sportial adında bir spor salonu açmıştır.

ADEM KILIÇCI BAŞARILARI

2004- Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2007- Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008 - 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009- Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

2011- 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

2012- 1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.

2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.

Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.

Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye olmuştur ve aldığı derece (5.'lik) iptal edilmiştir.

2013- 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. (Mersin)

2014-2015 - 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Numunesinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Rio'ya gidememiştir.