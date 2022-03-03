Buse Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte yanıtı...

Atv'nin ilgiyle takip edilen popüler dizisi Kuruluş Osman'da 'Aygül Hatun' karakterine hayat veren Buse Arslan, geçirdiği trafik kazası sonrası gündem oldu. Durumunun iyi olduğu bildirilen güzel oyuncu hastanede tedavi altına alındı. Peki, Buse Arslan kimdir? Detaylar haberimizde...

BUSE ARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

2016 yılından beri iş insanı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Buse Arslan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)

2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)

2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği trafik kazasında boyun kısmından darbe alan 30 yaşındaki ünlü oyuncuya, tedavi gördüğü hastanede bir boyunluk takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oyuncu, bir süre boyunluk ile gezmek zorunda kalacak.