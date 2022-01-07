MasterChef Tahsin kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi? Nereli? İşte yanıtı

Ekranların ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. MasterChef'te finale yaklaştıkça yarışmacılar ile ilgili sorgular artıyor. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? Tahsin Küçük Kaç Yaşında? Evli mi? Nereli?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? TAHSİN KÜÇÜK KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? NERELİ?

Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.