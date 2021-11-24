Fenerbahçe'nin genç yıldızları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun biyografisi, Fenerbahçeliler tarafından merak ediliyor. Maçlarda yaşının genç olması dolayısıyla dikkat çeken sporcu, 7 yaşında futbol oynamaya başladı. Peki Ferdi Kadıoğlu kimdir, Ferdi Kadıoğlu kaç yaşında hangi mevkide oynuyor?

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Ferdi Kadıoğlu, 07.10.1999 tarihinde Hollanda'nın Arnhem kentinde doğdu.

Kanada doğumlu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı bir annenin ve Türk bir babanın çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya geldi.

Ferdi Kadıoğlu, futbola 7 yaşında AZ 2000 takımının altyapısında başladı.

2008'de transfer olduğu ESA Rijkerswoerd takımında bir sene oynayan Kadıoğlu, 2009-2016 yıllarını NEC ve FC Oss altyapılarında geçirdi.

2016 yılında NEC'te as takıma yükselen Ferdi Kadıoğlu, oynadığı 61 lig maçında 11 gole imza attı.

FERDİ KADIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Türk asıllı olan Hollandalı futbolcu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde görev almaktadır. 1,74 boyunda ve 22 yaşındadır.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Ferdi Kadıoğlu 2018 yılında 1,4 milyon Euro'luk bir anlaşmaya imza atarak NEC takımından Fenerbahçe kulübüne transfer olmuştu. 14.07.2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını terletti.

Türk asıllı olan Hollandalı futbolcu, şu an Fenerbahçe takımında orta saha mevkiinde görev almaktadır.