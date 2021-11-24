Haberler Kimdir Attila Szalai kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

Attila Szalai kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Futbolseverler bu haberin ardından yıldız futbolcu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Attila Szalai kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:41
Attila Szalai kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 yılında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola Vac FC altyapısında başlamıştır. Atilla Szalai sırasıyla Vasas, Rapid Wien, Mezökövesd ve Limassol takımlarında forma giymiştir.

Szalai'nin en iyi özelliklerinden birisi iki ayağını da iyi kullanabilmesi olarak göze çarpıyor. Attila Szalai'nin 1.92 boyu bulunmaktadır ve hava hakimiyeti oldukça yüksektir. Attila Szalai Macaristan Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında transfer olan başarılı stoperin sarı-lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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