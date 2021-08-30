Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi kimdir?

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de milli araya girilirken transfer çalışmaları hız kazandı. Takıma bir santrfor, orta saha, sağ ve sol bek takviyesi yapmayı planlayan Kanarya, ileri uç için Diego Rossi ismini bitirdi.

Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İstanbul'a getirildi.

DIEGO ROSSI KİMDİR?

5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.