Kayserispor'dan anlaşmaya vardığı Pierre-Gabriel'in kentten izinsiz ayrılmasına ilişkin açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilerinin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Pierre-Gabriel'in transferiyle ilgili sürecin tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma sonrasında oyuncunun kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri'ye geldiği ve üzerinde mutabık kalınan tüm şartların belirtildiği sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncunun takımla antrenmana çıktığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Antrenman sonrasında burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09.59'da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından oyuncu, menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri'den ayrılmıştır. Bu yaşananlar, Kayserispor Kulübüne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında Kayserispor Kulübü yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."