Türkiye Romanya maçı ne zaman? Türkiye Romanya milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımı için kritik karşılaşma yaklaşıyor. Play-off kura çekiminin ardından Romanya ile eşleşen Türkiye, Dünya Kupası biletini almak için sahaya çıkacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, "Türkiye – Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli maç takviminin netleşmesiyle birlikte gözler bu kritik karşılaşmaya çevrildi. İşte Türkiye – Romanya Dünya Kupası play-off maçına dair tüm detaylar…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 23:45
2026 FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF YARI FİNAL TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya play-off yarı final maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de oynanacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

PLAY-OFF FİNALİ 31 MART 2026'DA

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
