Kayserispor’da Görkem sesleri

Kayserispor, transferde nokta atışı için kolları sıvadı. İkinci yarıya güçlü bir şekilde girebilmek ve alt taraftan kurtulmak adına düğmeye basan sarı-kırmızılıların, Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam'la el sıkıştığı öğrenildi. Ligde sondan ikinci sıradaki Hatayspor'la sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki maestro, bu sezon 15 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.