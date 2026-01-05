CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor’da Görkem sesleri

Kayserispor’da Görkem sesleri

İkinci yarıya güçlü bir şekilde girebilmek ve alt taraftan kurtulmak adına düğmeye basan sarı-kırmızılıların, Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam'la el sıkıştığı öğrenildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor’da Görkem sesleri

Kayserispor, transferde nokta atışı için kolları sıvadı. İkinci yarıya güçlü bir şekilde girebilmek ve alt taraftan kurtulmak adına düğmeye basan sarı-kırmızılıların, Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam'la el sıkıştığı öğrenildi. Ligde sondan ikinci sıradaki Hatayspor'la sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki maestro, bu sezon 15 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.

G.Saray'a Çalhanoğlu müjdesi!
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD'nin kaçırdığı Venezuela Başkanı Maduro darbeyi içerden yedi! İşte "Kesin çözüm" harekatının perde arkası...
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının 11'leri!
"Bu kupa çok değerli"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:50
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 01:50
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor! 01:50
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! 01:50
G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! 01:50
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 01:50
Daha Eski
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 01:50
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 01:50
Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! 01:49
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 01:49
F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! F.Bahçe'de rota yeniden Hollanda! 01:49
Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! Veerman'dan F.Bahçe açıklaması! 01:49