Son aday Jovicevic

Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılıların, son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ı çalıştıran Igor Jovicevic'i gündemine aldığı bildirildi. Kayseri yönetiminin, daha önce Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ve Hırvatistan'da Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev yapan 51 yaşındaki Hırvat teknik adamla ilk teması kuracağı öğrenildi.
