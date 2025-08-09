TRANSFER HABERİ - Kayserispor Joao Mendes'i renklerine bağladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kayserispor Portekizli 10 numara Joao Mendes'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dün itibari ile transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağının kalkmasının ardından sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes'in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Öte yandan Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.