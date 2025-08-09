CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor TRANSFER HABERİ - Kayserispor Joao Mendes'i renklerine bağladı

TRANSFER HABERİ - Kayserispor Joao Mendes'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Kayserispor Joao Mendes'i renklerine bağladı

Kayserispor Portekizli 10 numara Joao Mendes'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dün itibari ile transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağının kalkmasının ardından sarı-kırmızılılar Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes'in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Öte yandan Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Kerem'in imza tarihi belli oldu! F.Bahçe Feyenoord'a elenirse...
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
DİĞER
4 Büyüklerden yabancı kuralı için flaş başvuru! Murat Özbostan detayları açıkladı...
Çanakkale'de orman yangını 2. gününde! Bakan Yumaklı: "Yangınlar büyük ölçüde kontrol altında"
Usta yazardan Ali Şansalan eleştirisi!
F.Bahçe'den dev takas planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:31
F.Bahçe'den dev takas planı! F.Bahçe'den dev takas planı! 09:31
Boey yeniden Aslan oluyor! Boey yeniden Aslan oluyor! 09:31
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor 09:28
Samsunspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Samsunspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:24
Çakar'dan penaltı yorumları! Çakar'dan penaltı yorumları! 09:17
Daha Eski
Usta yazardan Ali Şansalan eleştirisi! Usta yazardan Ali Şansalan eleştirisi! 08:56
Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 9 Ağustos Cumartesi 2025 08:26
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:37
Buruk'tan Barış Alper yorumu! Buruk'tan Barış Alper yorumu! 01:37
Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! Son şampiyon kaldığı yerden devam etti! 01:37
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 01:37