Haberler Kayserispor Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz!

Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik Direktör Burak Yılmaz, “Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz” dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 21:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz!

Kayserispor, 2024-2025 Süper Lig Sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra topla birlikte çalışan futbolcularla Teknik Direktör Burak Yılmaz yakından ilgilendi.

"TRANSFER TAHTAMIZ KAPALI DİYE GİTMEK OLMAZ"

Sezonun ilk idmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle gitmeyeceklerini söyleyerek, "Biz heyecanlıyız. Geçen seneden daha fazla heyecanımız var. Tabii ki problemlerimiz de var. Yine problemli başladık. Ancak hiç sorun değil. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz. Oyuncularımıza çok güveniyoruz. Kayseri çok büyük bir camia. Bugün itibarıyla çalışmalarımıza start verdik. Mehdi ile tabii ki anlaşmak istiyoruz. Şu anda bir transfer cezamız mevcut. Ancak Kayserispor'un transfer cezası var diye Kayserispor'u hiçbir yerde ezdirmememiz gerekiyor. Kayserispor herkesten büyük. Kayserispor kişilerden büyük. Mehdi bizim için çok değerli bir oyuncu ancak takımımızı hiçbir yerde ezdiremeyiz. Mehdi'yle anlaşma istiyoruz. Mehdi'yi kesinlikle takımımızda görmek istiyoruz. Transfer tahtamız şu anda kapalı ama ben umutluyum. Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp, gitmeyeceğiz. Bırakıp, gidecek insanlar değiliz. Eğer bir gün gidersek başka şeylerden dolayı gideriz ya da kulübümüz bizi başka şeylerden dolayı gönderir. Ancak transfer tahtamız kapalı diye bu camiayı bırakıp gitmek olmaz. Biz böyle insanlar değiliz" açıklamasında bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA"

Kayserispor taraftarının takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten Yılmaz, "Taraftarlarımız bugünde geldiler. Biz 'hayırlı olsun' dediler. Allah hepsinden razı olsun. Onlar iyilerini daha iyilerini hak ediyorlar. Çünkü her zaman bizim yanımızdalar. Geçen yıl Kayserispor taraftarıyla gerçekten gurur duydum. Her maç bizi layıkıyla desteklediler. Biz onları mutlu etmek için burada varız. Onlar bu takımın sahibidir. Allah'ın izniyle birlik olursak bu zor günleri de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hazırlık programlarımızın takvimi açıklandı. 16 Temmuz'da Samsunspor'la, 24'ünde Ankaragücü'yle, ve Sivasspor'la maçımız olacak. Gerçekçi olmak gerekirse biz Kayserispor'un bu ligde devam etmesini istiyoruz. Hedef küme düşmemek değil. Ancak ben şu anda size hayal satamam. Şu anda tahtası kapalı olan bir transfer süreci var. Elindeki mevcut kadrodan anlaşılmamış, 3-4 tane anlaşılmamış futbolcu var. O yüzden şu anda size hedefle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ne yalan konuşmak isterim, ne de hayal satmak isterim" diye konuştu.

RAMAZAN CİVELEK: HEDEFİM TAKIMIMA EN İYİ KATKIYI SUNMAK

Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek de takıma en iyi katkıyı sunmak istediğini dile getirerek, "Bugün geldik ilk antrenmanımızı yapacağız. Herkes gayet keyif ve özlemiş. Herkesi futbol oynamayı, burada olmayı özlemiş bir şekilde gördüm. Bu sevindirici. Ben kendimde çok özledim burada olmayı ve antrenman yapmayı. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız, başarılı bir sezon olarak bu seneyi bitiririz. İnsanın bir hedefi olmadan buraya gelmesi kendisine zarar. Benim de kendi açımdan bir önceki seneden daha iyi olmak, istatistik olarak daha iyi bir performans vermek, oynadığımda ve oynamadığımda takımıma en iyi katkıyı vermek benim hedefim. O motivasyonla buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri!
Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor
DİĞER
Adını Feriha Koydum'un Halil'i son hali ile 'yok artık' dedirtti! "Beğenmediğin Halil'e dön bir bak Feriha"
Son dakika: Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı
F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mane müjdesi
Burak Yılmaz: Gereksiz yere polemik oluşturduk!
💥Süper Loto çekildi! (4 Temmuz)
Aile Destek Ödemeleri 2024 Temmuz ayında yatacak mı?
🤲 5 Temmuz Cuma hutbesi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray hazırlıklarına devam etti Galatasaray hazırlıklarına devam etti 21:10
Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz! Burak Yılmaz: Transfer kapalı diye gitmek olmaz! 21:07
Hatayspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Hatayspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 21:01
Ndombele'nin yeni takımı resmen açıklandı! Ndombele'nin yeni takımı resmen açıklandı! 20:58
Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! Batshuayi'den dikkat çeken şampiyonluk sözleri! 19:14
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık! İşte Rosier'in yeni takımı 18:23
Daha Eski
Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor Transferde mutlu son! Bonservis rekoruyla geliyor 17:52
Galatasaray yeni sezon formaları tanıtıldı! Galatasaray yeni sezon formaları tanıtıldı! 16:54
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 16:21
F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor F.Bahçe'ye Jesus şoku! Mourinho'nun gözdesini istiyor 16:15
Çağlar'dan transfer ve Mourinho itirafı! Çağlar'dan transfer ve Mourinho itirafı! 16:15
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları 15:38