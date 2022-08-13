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SÜPER LİG HABERLERİ | Berna Gözbaşı İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftada oynanan karşılaşmada Kayserispor evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Berna Gözbaşı müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba ama sonuçta 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:21
SÜPER LİG HABERLERİ | Berna Gözbaşı İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın çok heyecanlı olduğunu ve bu karşılaşmadan 3 puanı aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı önünde, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir süreçten geçtiklerini ama oturmuş kadronun faydasını gördüklerini anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Maç çok heyecanlı başladı. 3 atağımızın ardından gol geldi. İlk yarıda 3-4 gol beklentimiz oldu. Sonrasında rehavete kapıldık galiba ama sonuçta 3 puanı aldık. Eksik oyucularımız vardı. Biz bir takımız bugün olduğu gibi önümüzdeki günlerde de diğer futbolcularımız o eksikliği doldurmaya çalışacak. Kadromuz oturdukça çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah sorunları aşarak ve 3 puanları alarak yolumuza devam ederiz. Çok şükür ki iyi bir kadromuz var. Kadromuzu koruyabildik. Bu kadroyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

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