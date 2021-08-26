Haberler Kayserispor Son dakika transfer haberi: Cenk Gönen Kayserispor'da

Son dakika transfer haberi: Cenk Gönen Kayserispor'da

Tecrübeli kaleci Cenk Gönen, Denizlispor'un küme düşmesinin ardından Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:32
Son dakika transfer haberi: Cenk Gönen Kayserispor'da

Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kaleci Cenk Gönen ile yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Cenk Gönen! Kulübümüz, Cenk Gönen ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Cenk Gönen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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