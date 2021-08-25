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Calker da tamam

Sarı Kanarya’dan Thiam ile dün sözleşme imzalayan Kayseri ekibi, Pereira’nın kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli defans için de prensipte anlaştı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Calker da tamam

Kayserispor, Fenerbahçe'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerden Thiam dün akşam sözleşme imzalayan Kayseri ekibi, Steven Caulker'ı da gündemine aldı. Senegalli forvet için 1.5 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenilen sarı-kırmızılıların, Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Caulker'ın transferi için de Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 29 yaşındaki İngiliz stoper, sezon başında Alanyaspor'dan ayrılıp Sarı Kanarya'nın yolunu tutmuş, 2+1 yıllık imza atmıştı. Kayserispor yönetiminin, Fenerbahçe'den 1.5 milyon euro kazanan tecrübeli savunmacının maaşını yarı yarıya ödeme teklifiyle sarı-lacivertlilerle prensipte el sıkıştığı belirtildi. Fenerbahçe'de lisansı çıkartılmayan Caulker, geçen sezon Akdeniz ekibinde forma giydiği 37 maçta 4 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.


Caulker, bir buçuk sezondur top koşturduğu Türkiye'de forma giydiği 71 karşılaşmada 5 gol, 7 asist üretmeyi başardı.

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