Haberler Kayserispor Hamza Hamzaoğlu 4. maçına çıktı

4. maçına çıktı

Son dakika spor haberi... ’un Teknik Direktörü takımın başında 4. maça çıktı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:01
Hamza Hamzaoğlu 4. maçına çıktı

Hes Kablo 'da Teknik Direktör galibiyetle tanışamadı. Sarı kırmızılı takımın başına 32. haftada oynanan maçı öncesi gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu galibiyet sevinci yaşayamadı. Son 4 maçta takımın başında sahaya çıkan Hamza Hamzaoğlu 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet aldı. Kayserispor son 4 maçta Göztepe, ve ile berabere kalırken sahasında 'a mağlup olmuştu.

Kayserispor ligin 36. haftasında sahasında ile karşılaşacak.

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