Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Pedro Henrique sevinci!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 28. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar "bay" geçtiği bu haftayı en iyi şekilde değerlendirip ligde Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

MKE Ankaragücü maçında oyuna ikinci yarı dahil olan ve maç sonunda ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Pedro Henrique ligin 26. haftasında deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giymedi. Yapılan yoğun tedavilerinin ardından Rizespor maçı öncesi yeniden takıma katılan Pedro Henrique'nin takımla çalışmalara başlaması büyük sevinç oluşturdu. Pedro Henrique, Rizespor maçında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyecek.