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Son dakika spor haberleri: 'da sevinci!

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden 'da sevinci yaşanıyor. Brezilyalı futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:42 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:44
Son dakika spor haberleri: Kayserispor'da Pedro Henrique sevinci!

ekiplerinden Hes Kablo ligin 28. haftasında evinde oynayacağı Çaykur maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde günde tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar "bay" geçtiği bu haftayı en iyi şekilde değerlendirip ligde Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

maçında oyuna ikinci yarı dahil olan ve maç sonunda ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan ligin 26. haftasında deplasmanda oynanan maçında forma giymedi. Yapılan yoğun tedavilerinin ardından Rizespor maçı öncesi yeniden takıma katılan Pedro Henrique'nin takımla çalışmalara başlaması büyük sevinç oluşturdu. Pedro Henrique, Rizespor maçında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyecek.

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