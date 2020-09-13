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’de iki imza

Sapunaru ve Lung’un sözleşmesi uzatıldı. 8 isme lisans çıkarılamadı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:44 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Kayseri’de iki imza
'da Rumen stoper Cristian Sapunaru ile Rumen kaleci Silviu Lung'un sözleşmeleri uzatıldı. Sapunaru'yla sezon sonuna kadar anlaşılırken, Lung'un 2021'de bitecek kontratı 2022'ye çekildi. Diğer yandan 8 yeni transferin lisansı çıkarılamadı. 'nun transferinde Feyenoord'a 600 bin euro ödenmediği için yasağı geldi. Yeni transferler, Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada oynayamayacak.