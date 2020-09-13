Kayseri’de iki imza

Sapunaru ve Lung’un sözleşmesi uzatıldı. 8 isme lisans çıkarılamadı
Kayserispor HaberleriGiriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:44Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
Kayserispor'da Rumen stoper Cristian Sapunaru ile Rumen kaleci Silviu Lung'un sözleşmeleri uzatıldı. Sapunaru'yla sezon sonuna kadar anlaşılırken, Lung'un 2021'de bitecek kontratı 2022'ye çekildi. Diğer yandan 8 yeni transferin lisansı çıkarılamadı. Bilal Başacıkoğlu'nun transferinde Feyenoord'a 600 bin euro ödenmediği için transfer yasağı geldi. Yeni transferler, Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada oynayamayacak.