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Kayserispor 8 futbolcuya lisans çıkaramadı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
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8 futbolcuya lisans çıkaramadı

ekiplerinden 'da lisans şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni sezonda perde açılırken yeni transferlerine lisans çıkaramadı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 17:29
Kayserispor 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı. 'nın Feyenoord kulübüne 'nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine yasağı geldi. Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro'luk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, ve üzerinden transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.