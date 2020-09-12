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Haberler Kayserispor Kayserispor kaleci Silviu Lung'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

kaleci 'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

ekibi , geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken kaleci 'la nikah tazeledi. Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Rumen file bekçisinin mukavelesi 2022 yılına kadar uzatıldı. | Son dakika transfer haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:15
Kayserispor kaleci Silviu Lung'un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

'de 2020-2021 sezonunda yine kalesini koruyacak olan Rumen kaleci 'un sözleşmesi uzatıldı.

5 Temmuz 2017 tarihinden bu yana Hes Kablo Kayserispor forması giyen ve geride kalan sezon sonunda sözleşmesi biten, yapılan görüşmeler neticesinde opsiyonu kullanılan ve 1 yıl daha Kayserispor'da kalan Lung'un sözleşmesi yeniden uzatıldı.

Hes Kablo Kayserispor kulübü, sözleşmesi 2021 tarihinde bitecek olan başarılı file bekçisinin sözleşmesini 31 Mayıs 2022'ye kadar uzattı ve bu sözleşmeyi de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel İşler Kurulu'na gönderdi.

31 yaşındaki file bekçisi, 3 sezonda 91 maça çıktı. 8110 dakika oyun alanında kalan Silviu Lung, 9 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü.