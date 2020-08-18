Kayseri'de çifte transfer

Transfere hızlı giren Kayserispor, Portekiz ekibi Boavista’dan 21 yaşındaki Yaw Ackah’la 3 yıllık imza attı. Vardar’da 10 gol, 6 asistle oynayan 25 yaşındaki Daniel Avramovski’yle de imza an meselesi.
TFF'nin kararıyla ligde kalan Kayserispor, Mensah'ın Beşiktaş'a kiralanmasının ardından transfer taarruzuna başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Portekiz'de Boavista'da oynayan Ganalı orta saha Yaw Ackah'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki genç orta saha, 2018-19'da 2 maçta forma giydiği takımında, geçen sezon büyük aşama kaydetti. Sert futboluyla öne çıkan Ackah, 24 maçta ter döktüğü takımında bin 908 dakika sahada kalırken, 13 sarı kart gördü.
SUDAN UCUZ
Kayseri ekibinin bir diğer transferi ise Makedonya'dan gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Vardar forması giyen 25 yaşındaki 10 numara Daniel Avramovski'yle anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde de oynayan genç maestro geçtiğimiz sezon 22 maçta görev aldığı takımında, 10 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kayserisporlu kurmayların Avramovski için kulübüne, 150 bin euro gibi oldukça düşük bir rakam ödediği öğrenildi.
KALECİ LUNG VE LOPES TAKIMA KATILDI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da iki futbolcu daha takıma katıldı. Rumen kaleci Lung ve Portekizli sağ bek Lopes, takıma katılarak çalışmalara başladılar. Öte yandan Lopes ve Lung'un takıma katılmasının ardından tek eksik ise Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique kaldı. Pedro, bugün Kayseri'ye gelerek takıma katılacak.
- 18.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayseri'de çifte transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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