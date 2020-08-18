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18 Ağustos 2020, Salı
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'de çifte

Kayseri'de çifte transfer

Transfere hızlı giren , Portekiz ekibi Boavista’dan 21 yaşındaki ’la 3 yıllık imza attı. Vardar’da 10 gol, 6 asistle oynayan 25 yaşındaki ’yle de imza an meselesi.

'nin kararıyla ligde kalan , Mensah'ın 'a kiralanmasının ardından taarruzuna başladı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Portekiz'de Boavista'da oynayan Ganalı orta saha 'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki genç orta saha, 2018-19'da 2 maçta forma giydiği takımında, geçen sezon büyük aşama kaydetti. Sert futboluyla öne çıkan Ackah, 24 maçta ter döktüğü takımında bin 908 dakika sahada kalırken, 13 sarı kart gördü.

SUDAN UCUZ
ekibinin bir diğer transferi ise Makedonya'dan gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekip, Vardar forması giyen 25 yaşındaki 10 numara 'yle anlaşmaya vardı. Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde de oynayan genç maestro geçtiğimiz sezon 22 maçta görev aldığı takımında, 10 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kayserisporlu kurmayların Avramovski için kulübüne, 150 bin euro gibi oldukça düşük bir rakam ödediği öğrenildi.

KALECİ LUNG VE LOPES TAKIMA KATILDI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da iki futbolcu daha takıma katıldı. Rumen kaleci Lung ve Portekizli sağ bek Lopes, takıma katılarak çalışmalara başladılar. Öte yandan Lopes ve Lung'un takıma katılmasının ardından tek eksik ise Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique kaldı. Pedro, bugün Kayseri'ye gelerek takıma katılacak.

  1. 18.8.2020
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