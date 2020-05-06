Kayserililere özel maske
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı koronavirüsle mücadelede ilk günden beri ön safta yer alıyor. Yatak firması sahibi Gözbaşı, şirketini maske yapımına tahsis ederken Kayserispor taraftarını da unutmadı. Süper Lig'in ilk kadın başkanı Gözbaşı, Kayserispor logolu maske çıkarttı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı koronavirüsle mücadelede ilk günden beri ön safta yer alıyor. Yatak firması sahibi Gözbaşı, şirketini maske yapımına tahsis ederken Kayserispor taraftarını da unutmadı. Süper Lig'in ilk kadın başkanı Gözbaşı, Kayserispor logolu maske çıkarttı. Gözbaşı "Oldukça şık, kullanışlı maskeler bizi hem virüsten koruyacak hem de takım sevgimizi yansıtacak" dedi
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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