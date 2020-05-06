Kayserililere özel maske

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı koronavirüsle mücadelede ilk günden beri ön safta yer alıyor. Yatak firması sahibi Gözbaşı, şirketini maske yapımına tahsis ederken Kayserispor taraftarını da unutmadı. Süper Lig'in ilk kadın başkanı Gözbaşı, Kayserispor logolu maske çıkarttı. Gözbaşı "Oldukça şık, kullanışlı maskeler bizi hem virüsten koruyacak hem de takım sevgimizi yansıtacak" dedi