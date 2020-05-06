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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kayserililere özel maske

Kayserililere özel maske

Başkanı koronavirüsle mücadelede beri ön safta yer alıyor. Yatak firması sahibi Gözbaşı, şirketini maske yapımına tahsis ederken Kayserispor taraftarını da unutmadı. 'in ilk kadın başkanı Gözbaşı, Kayserispor logolu maske çıkarttı.

Başkanı koronavirüsle mücadelede beri ön safta yer alıyor. Yatak firması sahibi Gözbaşı, şirketini maske yapımına tahsis ederken Kayserispor taraftarını da unutmadı. 'in ilk kadın başkanı Gözbaşı, Kayserispor logolu maske çıkarttı. Gözbaşı "Oldukça şık, kullanışlı maskeler bizi hem virüsten koruyacak hem de takım sevgimizi yansıtacak" dedi

  1. 6.5.2020
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