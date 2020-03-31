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31 Mart 2020, Salı
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Campanharo’nun keyfi yerinde

Campanharo’nun keyfi yerinde

karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü. oyuncu, eşi ve oğlu ile birlikte plastik tabaklar kullanarak etkinlik yaparken, evin koridoruna sabunlu su dökerek oğlu August ile kayarak eğlendi.

Kayserısporlu Campanharo, karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü. oyuncu, eşi ve oğlu ile birlikte plastik tabaklar kullanarak etkinlik yaparken, evin koridoruna sabunlu su dökerek oğlu August ile kayarak eğlendi. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde minik oğluyla yaptığı şut idmanını da paylaşmıştı. Brezilyalı oyuncunun bu paylaşımları sarı- kırmızılı taraftarların dikkatini çekti.
  1. 31.3.2020
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