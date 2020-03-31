Campanharo’nun keyfi yerinde
Kayserısporlu Campanharo, karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü. Brezilyalı oyuncu, eşi ve oğlu ile birlikte plastik tabaklar kullanarak etkinlik yaparken, evin koridoruna sabunlu su dökerek oğlu August ile kayarak eğlendi.
- 31.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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