Prosinecki: Havlu atmadık
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.
- 10.2.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
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BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
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