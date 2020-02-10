Prosinecki: Havlu atmadık - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Prosinecki: Havlu atmadık

Prosinecki: Havlu atmadık

, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı. Hırvat çalıştırıcı, "Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
  1. 10.2.2020
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