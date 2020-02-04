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04 Şubat 2020, Salı
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'un şansızlığı

Kayserispor'un Galatasaray şansızlığı

'in 20.haftasında deplasmanda ile karşılaşan , rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı. Renktaşı ile 2016-2017 sezonunda 'de oynadığı maçta 1-1 berabere kalan ve deplasmanda 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu.

Bu sezon ligin ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakayı 3-2 kaybeden , deplasmanda da 4-1 mağlup oldu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Kayserispor ile arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2019/2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3
2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1
2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3
2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3
2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1

  1. 04.02.2020
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