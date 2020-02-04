Kayserispor'un Galatasaray şansızlığı
Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı. Renktaşı ile 2016-2017 sezonunda Kayseri'de oynadığı maçta 1-1 berabere kalan ve deplasmanda 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu.
Bu sezon ligin ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakayı 3-2 kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 4-1 mağlup oldu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Galatasaray-Kayserispor 4-1
2019/2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3
2018/2019 Galatasaray-Kayserispor 3-1
2018/2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3
2017/2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3
2017/2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1
- 04.02.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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