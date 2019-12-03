Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler
Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan Emmanuel Adebayor, teknik direktör Bülent Uygun ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.
Kayserispor ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, takım arkadaşları tarafından sosyal medyadaki güzel paylaşımlar ile uğurlandı.
Beşiktaş maçı sonrasında "Bu benim Kayserispor ile son maçımdı. Çok güzel dostluklar kurdum. Kayserispor'a başarılar dilerim" cümleleri kuran Adebayor için takım arkadaşları da methiyeler dizdi.
Teknik direktör Bülent Uygun'un uzun uzun övgüler kurduğu Adebayor için Pedro Henrique "Bir zevkti, harika bir insandı. Hoşçakal papai" mesajı paylaştı. Hollandalı Ben Rienstra, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Her şeyin tadını çıkar" paylaşımında bulunurken Portekizli Miguel Lopes ise, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum" cümleleri kurdu.
- 03.12.2019
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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