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03 Aralık 2019, Salı
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'dan Adebayor'a övgüler

Kayserispor'dan Adebayor'a övgüler

Sezon başında İstikbal Mobilya 'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan , ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.

ile yollarını ayıran , takım arkadaşları tarafından sosyal medyadaki güzel paylaşımlar ile uğurlandı.
maçı sonrasında "Bu benim Kayserispor ile son maçımdı. Çok güzel dostluklar kurdum. Kayserispor'a başarılar dilerim" cümleleri kuran Adebayor için takım arkadaşları da methiyeler dizdi.

'un uzun uzun övgüler kurduğu Adebayor için Pedro Henrique "Bir zevkti, harika bir insandı. Hoşçakal papai" mesajı paylaştı. Hollandalı Ben Rienstra, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Her şeyin tadını çıkar" paylaşımında bulunurken Portekizli Miguel Lopes ise, "Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum" cümleleri kurdu.

  1. 03.12.2019
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