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03 Aralık 2019, Salı
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Başkanına forması

Kayserispor Başkanına Beşiktaş forması

İstikbal Mobilya Başkanı 'na forması hediye edildi. 'in 13.haftasında 'da oynanan Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 'nin ilk bayan başkanı Berna Gözbaşı'na Beşiktaş forması hediye edildi.

Başkanı , misafir ettiği İstikbal Mobilya Başkanı 'na 38 sırt numaralı Beşiktaş forması hediye etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Beşiktaş maçı öncesi yöneticilerimiz, sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımızı konuk eden Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ederiz" cümleleri ile paylaştı.

  1. 03.12.2019
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