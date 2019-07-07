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07 Temmuz 2019, Pazar
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Başkan Bedir'den '' açıklaması

Başkan Bedir'den 'Deniz Türüç' açıklaması

İstikbal Mobilya Başkanı Erol Bedir, transferi için ve ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.

Başkanı Erol Bedir, milli takım oyuncusu hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç için ve ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 19:02
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