Başkan Bedir'den 'Deniz Türüç' açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, milli takım oyuncusu Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 19:02
- Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''
- Galatasaray son dakika haberi: Fernando'nun yerine dünya yıldızı!
- Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri
- ‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı
- Fatih Terim'in "Oğlum" dediği yıldızı Fenerbahçe kaptı
-
Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
-
Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
-
Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Başkan Bedir'den 'Deniz Türüç' açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.