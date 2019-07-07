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07 Temmuz 2019, Pazar
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"Muriç'e 6 milyon euro + 4 oyuncu"

"Muriç'e 6 milyon euro + 4 oyuncu"

yöneticisi 'dan paylaşımı geldi. Özüdoğru, sosyal medya hesabından Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dik ‘duruş’ları bozanlardan değiliz. Bir his takımıdır Galatasaray’!!!" ifadelerini kullanırken, 'nin Muriç için 6 milyon euro + 4 oyuncu karşılığında anlaştığı ifade etti.

Bilindiği üzere ile , için kıyasıya bir savaşı içerisindeydi... Netice itibariyle bu savaşı kazanan taraf sarı lacivertliler oldu.

Kanarya, Kosovalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yaparken Galatasaray yöneticisi , Twitter hesabından Vedat Muriç'in Fenerbahçe için açıklanması sonrası paylaşımda bulundu. Özüdoğru'nun, yaptığı paylaşım şu şekilde:

Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu!

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 17:21
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