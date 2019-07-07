"Muriç'e 6 milyon euro + 4 oyuncu"
Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru'dan Vedat Muriç paylaşımı geldi. Özüdoğru, sosyal medya hesabından Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dik ‘duruş’ları bozanlardan değiliz. Bir his takımıdır Galatasaray’!!!" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'nin Muriç için 6 milyon euro + 4 oyuncu karşılığında anlaştığı ifade etti.
Bilindiği üzere Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç için kıyasıya bir transfer savaşı içerisindeydi... Netice itibariyle bu savaşı kazanan taraf sarı lacivertliler oldu.
Kanarya, Kosovalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yaparken Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Twitter hesabından Vedat Muriç'in Fenerbahçe için açıklanması sonrası paylaşımda bulundu. Özüdoğru'nun, yaptığı paylaşım şu şekilde:
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 17:21
- "Muriç'e 6 milyon euro + 4 oyuncu"
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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