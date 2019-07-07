"Muriç'e 6 milyon euro + 4 oyuncu"

Bilindiği üzere Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç için kıyasıya bir transfer savaşı içerisindeydi... Netice itibariyle bu savaşı kazanan taraf sarı lacivertliler oldu.

Kanarya, Kosovalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yaparken Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Twitter hesabından Vedat Muriç'in Fenerbahçe için açıklanması sonrası paylaşımda bulundu. Özüdoğru'nun, yaptığı paylaşım şu şekilde: