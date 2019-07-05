Nando De Colo Fenerbahçe'de!
Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren De Colo'yu kadrosuna kattı.
Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran Toronto Raptors'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyordu.
1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddeden De Colo, Fenerbahçe Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 15:19
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Nando De Colo Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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