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05 Temmuz 2019, Cuma
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Nando De 'de!

Nando De Colo Fenerbahçe'de!

Guduric ve Melli'nin NBA yolcusu olması sonrası bonservis olarak elini güçlendiren Beko, CSKA ile sözleşmesi sona eren De 'yu kadrosuna kattı.

Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran 'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De 'ya minimum kontrat önermesi bekleniyordu.

1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddeden De Colo, Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 15:19
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