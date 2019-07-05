Nando De Colo Fenerbahçe'de!

Fransız oyun kurucunun haklarını elinde bulunduran Toronto Raptors'ın, şampiyonlukta en önemli paya sahip olan sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncusu) seçilen Kawhi Leonard'ı elinde tutmak için De Colo'ya minimum kontrat önermesi bekleniyordu.

1.8 milyon dolarlık bu minimum kontratı reddeden De Colo, Fenerbahçe Beko ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarıları ve koç Obradovic nedeniyle De Colo'nun sarı lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi.