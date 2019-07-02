Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha!
Fenerbahçe Beko'da Melli'den sonra Marko Guduric de takımdan ayrılarak Amerika'nın yolunu tuttu. Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı.
NBA takımlardan New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya varan İtalyan forvet Nicolo Melli'nin ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaştı.
Sarı lacivertlilerin, Guduric'in NBA'e transferi için Memphis'ten belirli bir meblağ alacağı öğrenildi.
Obradovic sonrası Fenerbahçe'den NBA'e giden isimler:
2014 - Bojan Bogdanovic
2015 - Nemanja Bjelica
2016 - Ömer Faruk Yurtseven (NCAA)
2017 - Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic
2018 - Brad Wanamaker, James Nunnally
2019 - Nicolo Melli, Marko Guduric
- 02.07.2019
- Güncelleme: 02.07.2019 11:18
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Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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