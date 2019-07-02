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02 Temmuz 2019, Salı
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Beko'da bir ayrılık daha!

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha!

Beko'da Melli'den sonra de takımdan ayrılarak Amerika'nın yolunu tuttu. Guduric, takımlarından ile anlaştı.

takımlardan ile 2 yıllık anlaşmaya varan İtalyan forvet 'nin ardından de ile anlaştı.

Sarı lacivertlilerin, Guduric'in NBA'e transferi için Memphis'ten belirli bir meblağ alacağı öğrenildi.

Obradovic sonrası Fenerbahçe'den NBA'e giden isimler:

2014 -
2015 -
2016 - (NCAA)
2017 - Ekpe Udoh,
2018 - Brad Wanamaker, James Nunnally
2019 - Nicolo Melli, Marko Guduric

  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 11:18
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