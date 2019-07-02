İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Max Kruse imzayı atıyor. 32 yaşındaki Alman golcünün Bundesliga dışında ilk defa forma giyecek olması, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oluyor. Kaliteli golcü olmasının yanı sıra yaptığı asistlerle de büyük dikkat çeken Alman golcü daha çok sosyal hayatıyla öne çıkıyor. Yaşadığı sansasyonel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse, aldığı cezalarla da gündem oldu. İşte ayrıntılar...

2 Temmuz 2019 Salı 10:22 Güncelleme: 02.07.2019 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





