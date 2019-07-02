İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Max Kruse imzayı atıyor. 32 yaşındaki Alman golcünün Bundesliga dışında ilk defa forma giyecek olması, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oluyor. Kaliteli golcü olmasının yanı sıra yaptığı asistlerle de büyük dikkat çeken Alman golcü daha çok sosyal hayatıyla öne çıkıyor. Yaşadığı sansasyonel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse, aldığı cezalarla da gündem oldu. İşte ayrıntılar...
2 Temmuz 2019 Salı 10:22 Güncelleme: 02.07.2019 10:22
İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı.

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İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı.

İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü.

İşte Max Kruse'nin sansasyonel hayatıyla ilgili bilmedikleriniz! Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse kimdir?

Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

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