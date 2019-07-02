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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Kadıköy'e yıldız yağacak
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de büyük hareketlilik söz konusu. Transferde gözünün karartan sarı-lacivertliler Finansal Fair Play ilkelerinin dışına çıkmadan takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor. Takımda olan mevcut oyuncuların yanına yapılacak takviyelerle gelecek sezon şampiyonluğa koşmak isteyen Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal, 2019 kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladı. İşte 2019 model Fenerbahçe...
2 Temmuz 2019 Salı 08:25
Güncelleme: 02.07.2019 08:25
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Sarı-lacivertliler Finansal Fair Play ilkelerinin dışına çıkmadan yeni sezonda hedefleri yakalayacak güçlü bir kadro için harıl harıl çalışıyor.
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Bu çerçevede resmi transferlerini açıklamaya başlayan F.Bahçe'de Yanal'ın listesine bakıldığı zaman kaleden forvete kadar köklü değişiklikler dikkat çekiyor.
Bu rapora göre Yanal, Fenerbahçe ile yeniden 1 yıllık mukavele imzalama istediğinde olan kaleci Volkan'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.
Yanal'ın bu bölgede alınmasını istediği isim ise Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok.
Mert'in alınması halinde Harun'un takasta kullanılmasına da Yanal izin verdi.